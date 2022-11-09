3,5 тысячи квартир построили в Псковской области в этом году

11:53, 09 ноября 2022, ПАИ

3 499 квартир построили в Псковской области в январе - сентябре 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Речь идет о новых квартирах в многоквартирных и жилых домах, построенных населением. Общая площадь - 290,9 тыс. кв. метров.



Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе - сентябре составил 15302 млн рублей, или 122,5 % (в сопоставимых ценах) по сравнению с прошлым годом.