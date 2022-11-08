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Политика

Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Пушкиногорского района

Два кандидата зарегистрированы для участия в выборах главы Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в территориальной избирательной комиссии.

Зарегистрирован Игорь Романов, выдвинутый избирательным объединением «Партия роста», и Оксана Филиппова, выдвинутая избирательным объединением «Единая Россия». Кандидатам выдали специальные удостоверения.

Напомним, что голосование на досрочных выборах главы Пушкиногорского района будет проходить два дня: 24 и 25 декабря. 

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