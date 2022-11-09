Более 2000 краж произошло в Псковской области с начала года

16:22, 09 ноября 2022, ПАИ

2302 кражи было зафиксировано на территории Псковской области за 9 месяцев 2022 года. Половина из них - 1101 - совершена «в свободном доступе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Всего по сравнению с прошлым годом количество краж в области возросло почти на 10 %. В прошлом году было зарегистрировано 2097 хищений чужого имущества.

Также в ведомстве рассказали, что увеличилось число мошенничеств - с 808 до 856. Число грабежей возросло на 14 %, с начала года - 94. При этом количество разбоев снизилось до 8 случаев, в прошлом году их было 18.