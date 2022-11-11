ПАО «ОГК-2» получило паспорт готовности к зиме

16:57, 09 ноября 2022, ПАИ

На основании приказа Министерства энергетики России ПАО «ОГК-2» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2022/2023 годов.

В рамках подготовки электростанций ОГК-2 к работе в отопительный сезон выполнены ремонты основного и вспомогательного электротехнического и тепломеханического оборудования. Проведены необходимые экспертизы промышленной безопасности, диагностика зданий и сооружений, проверена надежность и работоспособность систем пожаротушения и противоаварийной автоматики, обеспечено привлечение необходимых ресурсов ремонтного персонала и спецтехники.

«В преддверии подготовки к зиме мы проводим широкий анализ результатов прохождения предыдущего, что учитывается при разработке планов мероприятий. На сегодняшний день выполнены все капитальные ремонты, в том числе на трех энергоблоках с теплофикационными отборами, непосредственно участвующих в отопительном периоде. Реализация работ проходит строго по графику. Оборудование наших энергообъектов подготовлено к условиям эксплуатации в период низких температур наружного воздуха», – прокомментировал заместитель управляющего директора по производству – главный инженер ПАО «ОГК-2» Сергей Зайцев.

Кроме того, на всех электростанциях сформированы запасы основного и резервного топлива, проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, обеспечена готовность работы аттестованного персонала в отопительный сезон.