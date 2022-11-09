Президент России подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин скгодня, 9 ноября, подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Указ опубликован на сайте правовой информации.
«За мужество и отвагу при исполнении служебного долга наградить орденом Мужества Стемоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в документе.
Сегодня стало известно, что Кирилл Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии.
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Президент России подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно
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