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Общество

Президент России подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно

Указ о награждении. Фото: скрин документа

Президент России Владимир Путин скгодня, 9 ноября, подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Указ опубликован на сайте правовой информации.

«За мужество и отвагу при исполнении служебного долга наградить орденом Мужества Стемоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в документе. 

Сегодня стало известно, что Кирилл Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии.

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