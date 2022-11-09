Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

16:31, 09 ноября 2022, ПАИ

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как пишут Telegram-каналы, чиновник попал в ДТП, передаёт РИА Новости.

Ранее в своём Telegram-канале он опубликовал сообщение о ситуации в Херсонской области на утро 9 ноября. «По всем направлениям Херсонской области, укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками», - рассказал он. Также, по его словам, в наступлении принимали участие иностранные наёмники.