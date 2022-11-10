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Общество

В Госдуме предложили депутатам «Единой России» взять шефство над памятниками Ленину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам палаты от «Единой России» взять шефство над памятниками Ленину в своих регионах, чтобы снять нагрузку в этом вопросе с Министерства культуры. Об этом сообщило РИА Новости.

«Давайте, коллеги из «Единой России», возьмём шефство над памятниками Ленина каждый в своём округе, чтобы не нагружать Министерство культуры. Не будем здесь делить наше историческое наследие», — отметил политик в ходе правительственного часа в Госдуме с министром культуры Ольгой Любимовой.

Володин отметил, что, несмотря на то что «Единая Россия» представляет партию, оппонирующую идеологии КПРФ, «память о Ленине депутат от «Единой России» сохраняет».

«У нас история одна, мы её не делим ни до 1917 года, ни после 1917 года. Об этом говорит наш президент постоянно. Геннадий Андреевич (Зюганов) нас в этом поддерживает», — добавил он.

Председатель Госдумы сообщил, что депутаты смогут заняться восстановлением памятников весной, когда будет подходящая температура.

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