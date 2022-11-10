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Происшествия

Сообщение о минировании торговых центров в Пскове оказалось ложным

Сообщение о минировании торговых центров «Акваполис» и «Максимус» в Пскове оказалось ложным. После звонка злоумышленника здания обследовали кинологи и не нашли взрывных устройств.

Напомним, что это далеко не первые в этом году сообщения о минировании в Пскове. Все предыдущие тоже были ложными. Например, подобная волна лжеминирований прошла в городе 25 марта. Тогда звонки о минировании объектов поступали с территории Украины. Ещё одна волна лжеминирований прошла по Пскову 2 сентября.

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