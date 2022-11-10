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Страна и мир

Крупнейшие в мире киберучения пройдут в Эстонии в ноябре

Крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition с участием более сорока стран НАТО и партнеров альянса пройдут в Эстонии в ноябре, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО также проводит регулярные учения, включая ведущие учения Cyber Coalition в Эстонии, которые пройдут позднее в этом месяце. Это крупнейшие подобные учения во всем мире. Более сорока членов и партнеров НАТО будут тренироваться в противодействии различным видам кибератак», - приводит его слова РИА Новости.

Киберучения Cyber Coalition являются ежегодными учениями НАТО по отработке задач взаимодействия в противостоянии угрозам в киберпространстве. Они проводятся в Эстонии с 2008 года.

На саммите НАТО в Мадриде в конце июня этого года союзники договорились укреплять позиции альянса в киберпространстве и выступили за применение норм международного права в этой области.

Ранее НАТО признала киберсферу ключевой для коллективной безопасности, наряду с воздушной, наземной, морской и космической составляющими, и допустила возможность применения пятой статьи Устава в случае угрожающих безопасности альянса кибератак.

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