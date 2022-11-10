Мемориальные доски меняют на фасаде школы №1 в Пскове

14:40, 10 ноября 2022, ПАИ

Мемориальные доски меняют на фасаде школы № 1 имени Леона Поземского в Пскове, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Всего их восемь, первые пять уже заняли свои места. В них увековечена память выдающихся учеников, прославивших школу и Псков. Это писатели Вениамин Каверин и Юрий Тынянов, ученые Исаак Кикоин и Лев Зильбер, участник Гражданской войны и создатель комсомола в регионе Леон Поземский.

Старые таблички появились на фасаде в разное время и были выполнены в разных стилях, теперь их сделали одинаковыми.

Старейшую псковскую школу, бывшую мужскую гимназию, ждет капитальный ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования». Проект масштабных работ находится в разработке.