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Культура

Авторы из разных стран стали участниками конкурса Пушкинского заповедника

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» закрыл приём работ на литературный конкурс к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Фото: пресс-служба Пушкинского заповедника

«Название конкурса — «Петровские литературные верфи», — акцентируют разработчики и организаторы акции, — отражает главную составляющую личности первого российского императора. Каждый его проект отвечал конкретным тактическим задачам. И одной из первых было укрепление силы Государства Российского и создание в нём мощного флота. Так как закупка кораблей за границей не могла удовлетворить растущие потребности страны, на её территории одна за другой начали появляться верфи. Некоторые из них не только выполнили петровские задачи, но и действуют до сих пор. У Александра Сергеевича были свои «литературные верфи», на которых царь был «То академик, то герой, / То мореплаватель, то плотник…», был «вечный… работник» для своей страны и своего народа».

В творческом соревновании приняли участие жители России, ближнего и дальнего зарубежья (Латвии, Армении, Узбекистана, Финляндии) — всего 90 авторов, лично и в содружестве.

Сейчас к делу приступило музейное жюри, которое возглавляет директор «Михайловского» Георгий Василевич. Оценивать труд конкурсантов будут по двум номинациям — от 7 до 18 лет и старше 18 (32 и 55 работ соответственно).

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