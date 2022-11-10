Псковских полицейских наградили за службу

15:11, 10 ноября 2022, ПАИ

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников поздравил сотрудников полиции и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ. Он обратился к ним во время совещания в режиме видео-конференц-связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Алексей Овсянников особо подчеркнул, что псковские полицейские достойно выполняют возложенные на них очень ответственные задачи по поддержанию правопорядка и обеспечению общественной безопасности.

На торжественной церемонии в честь праздника объявили приказы о награждении, присвоении специальных званий, поощрении сотрудников и ветеранов. Вручил награды заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов.

За высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены майор полиции Денис Молчан, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД, лейтенант полиции Владимир Овчинин, инспектор отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Почетная грамота МВД России передана подполковнику полиции Татьяне Расторгуевой, оперуполномоченному по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД, старшему лейтенанту полиции Дарье Арабаджиевой, старшему специалисту управления по работе с личным составом УМВД.

Благодарность министра внутренних дел РФ объявлена майору полиции Вере Ясинской, старшему инспектору по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову, майору юстиции Наталье Дроздовой, старшему следователю Следственного управления УМВД России по городу Пскову, старшему лейтенанту полиции Ольге Смирновой, старшему инспектору по делам несовершеннолетних ОМВД России по Псковскому району.

Приказом МВД России очередное специальное звание «полковник внутренней службы» присвоено подполковнику внутренней службы Сергею Майорову, заместителю начальника информационного центра УМВД.

Нагрудным знаком МВД России «За содействие МВД» награждены полковник милиции в отставке Джемал Малышев, председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области, и полковник внутренней службы в отставке Иван Дитрих, член Совета ветеранов УМВД России по Псковской области.

Почетной грамотой МВД России также поощрили Николая Северинюка, главного специалиста по работе с ветеранскими организациями управления по работе с личным составом УМВД, и Константина Марченко, ведущего специалиста направления по работе с ветеранами отдела кадров УМВД России по городу Пскову.

А в УГИБДД вместе с начальником Сергеем Семеновым личный состав поздравил с праздником и вручил награды врио начальника управления Росгвардии по Псковской области Дмитрий Салихов. За оказание содействия в выполнении задач поощрения заслужил ряд инспекторов отдельной специализированной роты ДПС.

Также праздничные мероприятия прошли сегодня в ОМВД России по городу Великие Луки, ОМВД России по Псковскому району и других территориальных органах МВД.

В Великих Луках торжественную встречу открыл заместитель начальника отдела - начальник полиции ОМВД России по городу Великие Луки Василий Марченков. Группе сотрудников вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности. Также полицейские принимали поздравления в связи с присвоением очередных специальных званий.