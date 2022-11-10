Водитель крана погиб на пилораме в Новосокольническом районе
Водитель крана погиб в результате несчастного случая в дерене Окни Новосокольнического района. Происшествие произошло на пилораме.
59-летний водитель крана грузил бревна, и в этот момент оторвался шток. Мужчину ударило штоком по голове.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции и следственный комитет Великих Лук. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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