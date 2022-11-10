В Пскове разыграли Кубок города по спортивной аэробике

17:47, 10 ноября 2022, ПАИ

Кубок города Пскова по спортивной аэробике среди спортсменов в возрасте до 11 лет состоялся в Пскове в спорткомплексе «Электрон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

По итогам турнира гимнасты псковской спортивной школы «Бригантина» завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей. Тренируют детей Анжелика Алексеева и София Кусткова.

Так, чемпионами Кубка города Пскова стали: в номинации «девочки 2015 года рождения» - Виктория Зайцева, «девочки 2016 года рождения» - Евгения Худзик, «трио 2014 года рождения и моложе» - Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, «танцевальная гимнастика 2014 года рождения и моложе» - Алиса Боровик, Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Анна Звягина, Ульяна Мусатова, Илона Кулиева, Виктория Яковлева.

В номинации «мальчики 2013-11 годов рождения» - Андрей Фильчагин, «пары 2013-11 годов рождения» - Андрей Фильчагин, Валерия Иванова, «танцевальная гимнастика 2013-11 годов рождения» - Мария Бобрышева, Алиса Остапенко, Яна Хорькова, Татьяна Падучих, Валерия Сухарева, Лилия Моногова, Ляля Васильева-Тузюк, Валерия Иванова.

Спортсмены псковской спортивной школы «Гармония» завоевали 14 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

В соревнованиях лучшими стали: Виктория Макаренко (номинация «соло», 2014 год рождения), Полина Тимофеева (номинация «соло», девочки 2012 год рождения), Анна Журавлева (номинация «соло», девочки 2013 год рождения), Виктория Макаренко, Никита Секушин, Анастасия Аникина, Василиса Обровец, Мирослава Корнилова (номинация «группа», 2014-2016 годов рождения), Диана Еремина, Алина Краева, Полина Киселева, Варвара Сидорова, Дарья Иванова, Арина Ефимова (номинация «гимнастическая платформа», 2014 год рождения и моложе), Анна Журавлева, Мирослава Петрова, Елизавета Александрова (номинация «трио 2013-2011 годы рождения»), Анастасия Щербак, Полина Бадина, Екатерина Григорьева, Арина Комарова, Анастасия Шурыгина (номинация «группа 2013-2011 годы рождения»), Анастасия Щербак, Полина Бадина, Екатерина Григорьева, Екатерина Дзюба, Алена Дмитриенко, Ирина Иванова, Арина Комарова, Анастасия Шурыгина (номинация «гимнастическая платформа 2013-2011 годы рождения»). Спортсменки занимаются под руководством тренеров Ирины Артемьевой и Светланы Степановой.