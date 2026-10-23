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Спорт

Две команды из Псковской области примут участие в финальном турнире Третьей лиги в Сочи

В финальном турнире Третьей лиги по футболу среди мужских команд примут участие 16 команд, в том числе две из Псковской области – ФК «Псков» и «Луки-Энергия – 2» из Великих Лук. Об этом сообщает пресс-служба псковского клуба.

Фото: ПАИ

Матчи пройдут с 5 по 15 ноября 2026 года на базе РФС в Сочи. ФК «Псков» получил путёвку в финальный турнир как чемпион Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и обладатель Кубка СЗФО. «Луки-Энергия – 2» заняла второе место окружного первенства.

Помимо команд из Псковской области, в турнире сыграют «РВЧеллендж» (Санкт-Петербург), «Росич» (Москва), «Красное Знамя» (Ногинск), «Домодедово», «Локомотив» (Лиски), «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск), «Родник» (Псынадаха), «Фанком» (Киров), «Дорожник» (Каменка), «Темп» (Барнаул), «Металлург» (Аша), «ЗаКиДок» (Сердобск), «Бурятия» (Улан-Удэ) и «БоМиК» (Цивильск).

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