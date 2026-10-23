Новые соревнования по стрельбе из лука среди юношей и девушек до 15 лет пройдут в Великих Луках

17:37, 23 октября 2026, ПАИ

Соревнования «Надежды РФСЛ» среди юношей и девушек в категории до 15 лет пройдут в Великих Луках с 19 по 24 ноября параллельно с всероссийскими стартами «Надежды России». Об этом сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Зоригто Манханов.

Как отметил Манханов, возрастная категория до 15 лет введена в правила Международной федерации стрельбы из лука и юные спортсмены уже принимают участие в международных соревнованиях в этой возрастной группе. «Проведение данных соревнований для мальчиков и девочек позволит им получить соревновательный опыт и в более раннем возрасте проявить свои таланты, почувствовать вкус победы», – сказал он.

По словам Манханова, эти старты станут подводящими для участия в Гимназиаде России, а в будущем – и во Всемирной гимназиаде по стрельбе из лука. «Надеемся, что это поможет сохранить у юных спортсменов интерес к стрельбе из лука и удержать их в нашем виде спорта», – добавил глава федерации.

Он также сообщил, что РФСЛ будет вести планомерную работу по официальному признанию категории до 15 лет, что потребует внесения изменений в Единую спортивную классификацию и правила стрельбы из лука. «Наша цель – увеличить количество занимающихся и дать нашим юным спортсменам возможность как можно раньше проявить себя на соревнованиях», – заключил Манханов.