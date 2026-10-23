В Псковской области стартовала XIX Спартакиада учащихся

17:01, 23 октября 2026, ПАИ

XIX Спартакиада учащихся 2026–2027 учебного года стартовала в Псковской области, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки региона.

Спартакиада проводится в несколько этапов: сначала соревнования в муниципалитетах, затем зональные и полуфинальные этапы. Финалы пройдут с декабря 2026 года по май 2027 года.

В программе предусмотрено 11 видов спорта: баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, кросс, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо и шахматы. За победу будут бороться школьные команды со всех районов области, а в группе сильнейших сыграют сборные Пскова и Великих Лук.