В Псковской области стартовала XIX Спартакиада учащихся
XIX Спартакиада учащихся 2026–2027 учебного года стартовала в Псковской области, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки региона.
Спартакиада проводится в несколько этапов: сначала соревнования в муниципалитетах, затем зональные и полуфинальные этапы. Финалы пройдут с декабря 2026 года по май 2027 года.
В программе предусмотрено 11 видов спорта: баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, кросс, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо и шахматы. За победу будут бороться школьные команды со всех районов области, а в группе сильнейших сыграют сборные Пскова и Великих Лук.
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