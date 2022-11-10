Псковский губернатор поручил усилить транспортную безопасность

16:30, 10 ноября 2022, ПАИ

Усиление мер безопасности в Псковской области в режиме базовой готовности обсудил операвтиный штаб. Заседание прошло 10 ноября под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники совещания проанализировали состояние защитных сооружений гражданской обороны. Речь зашла и о формировании перечня защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности РФ и подлежащих передаче на иной вид собственности.

В зоне внимания были мероприятия, реализованные в Псковской области для обеспечения особого режима работы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств общего пользования. В частности, усилен пропускной режим и внутриобъектовый контроль, ведутся регулярные обходы территорий объектов.

В рамках заседания Михаил Ведерников дал ряд поручений по реализации дополнительных мер по усилению транспортной безопасности и повышению уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны.