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Общество

Псковский губернатор поручил усилить транспортную безопасность

Усиление мер безопасности в Псковской области в режиме базовой готовности обсудил операвтиный штаб. Заседание прошло 10 ноября под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники совещания проанализировали состояние защитных сооружений гражданской обороны. Речь зашла и о формировании перечня защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности РФ и подлежащих передаче на иной вид собственности.

В зоне внимания были мероприятия, реализованные в Псковской области для обеспечения особого режима работы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств общего пользования. В частности, усилен пропускной режим и внутриобъектовый контроль, ведутся регулярные обходы территорий объектов.

В рамках заседания Михаил Ведерников дал ряд поручений по реализации дополнительных мер по усилению транспортной безопасности и повышению уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны.

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