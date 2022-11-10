Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Дедовичском районе
Тело 35-летнего мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Дедовичском районе, в деревне Липня.
Пожар произошёл в частном доме, где проживал мужчина. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание.
В результате происшествия в жилом доме выгорело помещение комнаты площадью 15 квадратных метров, закопчены потолочное перекрытие и стены по площади всего дома.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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