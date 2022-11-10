Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Дедовичском районе

18:40, 10 ноября 2022, ПАИ

Тело 35-летнего мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Дедовичском районе, в деревне Липня.

Пожар произошёл в частном доме, где проживал мужчина. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание.

В результате происшествия в жилом доме выгорело помещение комнаты площадью 15 квадратных метров, закопчены потолочное перекрытие и стены по площади всего дома.

Обстоятельства произошедшего выясняются.