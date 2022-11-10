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Общество

Дорожные службы Пскова готовятся ликвидировать последствия похолодания

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Готовность коммунальных служб к зиме обсудили на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«На следующей неделе прогнозируют минусовые температуры! Дорожные службы готовы ликвидировать последствия похолодания на дорогах и мостах: соль и песок в наличии, техника подготовлена. И всё же советую водителям заранее переобуть свои авто», — говорится в сообщении.

Глава города отметил, что фиксируется небольшой рост ДТП с участием детей, как пассажиров, так и пешеходов. «Каждый случай анализируем особо. Усилим профилактическую работу в школах, продолжим раздавать детям фликеры. И большая просьба к родителям: используйте детские кресла и ремни безопасности! Пренебрегая этим, вы рискуете жизнью ваших детей!» — напомнил Борис Елкин.

Он также добавил, что комиссия одобрила одностороннее движение на улице Киселёва (от Мироносицкого кладбища до проезда к Кузбасской Дивизии, 4): «Это делается для того, чтобы организовать на этом участке тротуар и освещение». Также согласовали обустройство пешеходного перехода на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса.

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