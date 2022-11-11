Контрольные стрельбы провели бойцы псковской Росгвардии

09:49, 11 ноября 2022, ПАИ

Итоговую проверку провели в Управлении Росгвардии по Псковской области. Сотрудники и военнослужащие подразделений выполнили нормативы по различным дисциплинам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.



Во время огневой подготовки росгвардейцы выполнили упражнения из пистолета Макарова. Сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» провели контрольные стрельбы из пистолетов Ярыгина, автоматов Калашникова, снайперских винтовок и пулеметов.

Спецназовцы показали навыки стрельбы на разных дистанциях, из положений стоя, с колена, лежа, в движении, с переносом огня по фронту и в глубину, в ограниченное время.

Также сотрудники и военнослужащие проверили уровень физической подготовленности, теоретические знания по военно-политической, правовой и специальной подготовке.



По результатам итоговой проверки каждый росгвардеец претендует на присвоение, подтверждение или повышение своей классной квалификации.