Заражённый трипсом сербский салат не пропустили через псковскую границу

09:53, 11 ноября 2022, ПАИ

Заражённый трипсом сербский салат не пропустили через псковскую границу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области инспекторы Россельхознадзора проверили 4,3 тонны свежей зелени из Сербии. Выяснилось, что руккола заражена насекомым, схожим по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Лабораторная экспертиза подтвердила заражение продукции западным калифорнийским цветочным трипсом. Этот вредитель включен в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

После проверки зелень уничтожат.