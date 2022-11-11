Заражённый трипсом сербский салат не пропустили через псковскую границу
Заражённый трипсом сербский салат не пропустили через псковскую границу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На складе временного хранения в Псковской области инспекторы Россельхознадзора проверили 4,3 тонны свежей зелени из Сербии. Выяснилось, что руккола заражена насекомым, схожим по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Лабораторная экспертиза подтвердила заражение продукции западным калифорнийским цветочным трипсом. Этот вредитель включен в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.
После проверки зелень уничтожат.
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