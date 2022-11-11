53-летний пскович сгорел в своей квартире на улице Яна Фабрициуса
10 ноября 53-летний пскович сгорел в своей квартире на улице Яна Фабрициуса, 11, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошел 10 ноября около 13:25. В результате огнём оказался повреждён диван. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.
Квартиру удалось спасти. Из многоквартирного дома пришлось эвакуировать восемь жильцов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
10 ноября 2022
Жителю Псковской области огласили приговор за убийство кота