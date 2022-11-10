Лимоны, чай и груши дешевели в Псковской области в октябре

11:15, 11 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области в октябре заметнее всего снизились цены на лимоны – на 8,9%, чай черный байховый пакетированный – на 8,1%, груши – на 5,1%, муку пшеничную – на 5,3%, мед пчелиный натуральный – на 4,8%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 4,7%, рис шлифованный – на 4,5%, сахар-песок – на 4,2%. Об этом сообщает Псковстат.

Одновременно наблюдался рост цен на ряд продовольственных товаров. Наиболее подорожали яйца куриные – на 8,4%, шоколад – на 4,7%, жевательная резинка – на 4,6%, какао – на 4,3%, плодоовощная продукция - на 4,1%, из неё: помидоры свежие - на 24,9%, свекла – на 10,1%, бананы – на 10,0%, виноград – на 6,4%, сухофрукты – на 5,6%, огурцы свежие – на 5,3%.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на нафазолин – на 5,4%, поливитамины – на 4,6%, метилурацил – на 3,2%, аципол – на 3,0%, супрастин и аскорбиновую кислоту – на 2,9%. Наиболее подешевели амоксициллин с клавулановой кислотой – на 9,3%, умифеновир – на 6,8%, натрия хлорид – на 4,6%, флуоцинолона ацетонид – на 4,1%, цефтриаксон – на 2,5%.

Заметнее всего подорожали зубные щетки – на 2,5%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 1,6%, бумажные столовые салфетки – на 1,1%. Наибольшее снижение цен наблюдалось на салфетки влажные – на 2,6%, пасту зубную – на 1,8%, мыло туалетное – на 1,7%, мыло хозяйственное – на 1,1%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подешевели: лампочка энергосберегающая – на 10,2%, стекло оконное листовое – на 8,3%, доска обрезная – на 6,8%, крем для рук – на 4,6%, машина стиральная автоматическая – на 4,4%, термометр медицинский электронный – на 3,4%.

Более всего подорожали: велосипед дорожный для взрослых – на 4,9%, телевизор – на 4,5%, электрочайник – на 3,4%, дезодорант и флеш-накопитель USB – на 3%.

Среди услуг наибольшее снижение цен отмечено: на полет в салоне экономического класса самолета – на 44,0%, пребывание в доме отдыха, санатории – на 15,2%, проживание в гостинице 2* - на 8,2%, услуги железнодорожного транспорта – на 7,0%, проживание в гостинице 1* или мотеле - на 3,4%.

Наибольший рост цен наблюдался на услуги междугородной телефонной связи – на 7,6%, услуги городской телефонной связи – на 7,0%, проезд в маршрутном такси – на 6,6%, поездку на отдых в ОАЭ – на 5,8%, проезд в городском автобусе – на 4,8%, аренду двухкомнатной квартиры – на 4,4%, плату за пересылку простой посылки – на 4,3%. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на стрижку модельную в мужском зале – на 2,4%.