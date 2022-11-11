Пропавшую 14 лет назад девушку разыскивают в Дедовичах
В Дедовичах разыскивается пропавшая 14 лет назад 36-летняя Марина Петренко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 21 июня 2008 года жительница посёлка ушла в Дом культуры. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Всех, кому что-либо известно о судьбе Марины Петренко, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефону 8-811-(36)-91-587 или 02.
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