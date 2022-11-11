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Общество

Два часа в день Михаил Ведерников тратит на сообщения от псковичей в соцсетях

Фото pskov.ru

Более двух тысяч глав российских городов и муниципальных районов ведут личные аккаунты. В статистику попадают главы, которые присутствуют минимум в двух социальных сетях. Это 84% глав территорий (2011 из 2384 глав). В декабре 2021 года эта доля составляла только 14%. Таким образом, 70% глав городов и районов в текущем году стали вести личные соцсети, сообщает АНО «Диалог»,

«Такой взрывной рост связан в первую очередь с губернаторами. Сегодня 86 из 89 глав субъектов РФ ведут личные страницы в соцсетях. В этой ситуации главе города или района уже сложно сказать, что он считает соцсети не важными или не может выделить на них время, — комментирует заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. — Во многих регионах аккаунт губернатора — самое влиятельное медиа о работе власти и одновременно главная общественная приемная. Соцсети стали маркером открытости и обязательным элементом личного бренда политика. В общем, сама жизнь подталкивает региональных руководителей вести соцсети».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не раз отмечал, что соцсети - важный инструмент для общения людей с властью, который позволяет в сложной ситуации не терять доверие граждан. По словам губернатора, он тратит не менее 1,5-2 часов на разбор личных сообщений от граждан в соцсетях.

Личные страницы в соцсетях есть не только у губернатора. Руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева отметила, что в Псковской области у всех глав районов ведутся личные блоги в соцсетях.

«Ещё в начале этого года у многих глав районов в Псковской области не было страниц в социальных сетях. Наши сотрудники помогли не только создать страницы, но и провести обучающие семинары по ведению личных страниц. Хочу сказать, что кто-то из глав уже давно активно ведет личные блоги – рассказывают о жизни в районе, новостях, делятся решёнными проблемами. Социальные сети – отличный инструмент информирования», - поделилась Анастасия Григорьева. 

На закрытой образовательной платформе «Диалога» есть даже курс «Политики новой волны». Лекции записывали не только эксперты «Диалога», но и депутат Госдумы Александр Хинштейн, мэр Вологды Сергей Воропанов, глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов, а также политологи и политтехнологи, например глава регионального департамента ЭИСИ Дарья Кислицына и исполнительный директор агентства «Минченко Консалтинг» Евгения Стулова.

На аккаунты всех глав городов и районов подписаны 6,5 млн человек. Большинство из них, 4 млн, приходятся на «ВКонтакте» — это главная соцсеть в стране и самая популярная среди политиков.

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