Ещё 17 случаев COVID-19 выявили за сутки в Псковской области

13:04, 11 ноября 2022, ПАИ

Еще 17 жителей Псковской области заразились коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, всего — 125 312, сообщает официальный Telegram-канал региона.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1940 псковичей (за сутки – 0), вылечились 123 122 человека (за сутки – 15).

В Пскове зарегистрировано семь новых случаев, в Великих Луках, Дновском, Порховском и Стругокрасненском районах - по одному, в Печорском и Пушкиногорском районах - четыре и два случая соответственно.