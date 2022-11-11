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Политика

Власти РФ заявили о двух путях завершения спецоперации на Украине

В Кремле заявили, что специальную военную операцию на Украине возможно завершить достижением ее целей, не исключая мирных переговоров. Об этом пишет «Интерфакс».

«С нашей точки зрения, специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно», - сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Джозефа Байдена о том, что конфликт на Украине можно завершить после вывода российских войск.

При этом Песков сказал: «Но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны».

По словам Пескова, Россия не фиксирует изменений в позиции Киева относительно переговоров с Москвой. «Киев не хочет переговоров, а специальная военная операция продолжается», - сказал он.

8 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева.

«Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине. С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю», - сказал Руденко журналистам.

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