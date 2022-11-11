0,9% россиян планируют поехать в Европу на новогодние праздники

14:53, 11 ноября 2022, ПАИ

Доля россиян, которые планируют полететь в Европу в период новогодних праздников, оценивается в 0,9%, отправятся в поездку по России 88,9%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Еще 7,3% клиентов сервиса приобрели авиабилеты на Новый год в страны ближнего зарубежья, 2,9% - в страны дальнего зарубежья. Самыми востребованными зарубежными направлениями в период новогодних праздников стали Узбекистан (17% от всех бронирований авиабилетов за границу), Таджикистан (12%) и Армения (11,2%), а также Белоруссия, Киргизия, Турция, Азербайджан, ОАЭ, Казахстан и Израиль.

По данным Туту.ру, больше всего перелетов на новогодние праздники запланировано в Москву (19,8%) и Санкт-Петербург (11,2%). Также в топ-10 городов, куда россияне планируют больше всего перелетов с 29 декабря по 8 января, вошли Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Тюмень и Мурманск.

Средний чек за перелет по России в период новогодних праздников составляет 9,2 тыс. руб. в одну сторону, в страны ближнего зарубежья - 13,7 тыс. руб., дальнего зарубежья - 37,2 тыс. руб., в Европу - 38,2 тыс. руб.

Внутри России дешевле всего можно отправиться в Самару (средняя стоимость авиабилета в одну сторону - 6,7 тыс. руб.), в Калининград (7,1 тыс. руб.) и Казань (7,3 тыс. руб.), за рубеж - в Белоруссию (7,7 тыс. руб.), Таджикистан (9,8 тыс. руб.) и Киргизию (12 тыс. руб.). Дороже всего среди внутрироссийских направлений обойдется перелет в Новый Уренгой (13,1 тыс. руб.), Новосибирск и Иркутск (по 10,6 тыс. руб.), среди зарубежных - в Израиль (35,1 тыс. руб.), ОАЭ (32,6 тыс. руб.) и Турцию (21,9 тыс. руб.), сообщили в компании.