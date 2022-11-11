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Общество

Чемпионат по оказанию первой помощи среди студентов прошёл в Пскове

Чемпионат по оказанию первой медицинской помощи среди студентов учебных заведений Пскова впервые организовало региональное отделение Российского Красного Креста 11 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

В соревнованиях принимали участие пять команд. Их ждали четыре задания-станции: тест по теории, практическое задание «ЧС в торговом центре «Витрина», «ЧС на водоёме» и «ЧС в буфете театра». 

По сценарию второго этапа, в торговом центре «Витрина» произошло обрушение, и задача участников заключалась в экстренном и грамотном оказании помощи пострадавшим.   

На второй «станции» проверялись навыки оказания помощи людям на воде. Пострадавших следовало доставить до пункта помощи на носилках, а перед этим привести в чувство и согреть.

На третьем практическом этапе действие разворачивалось в театре, где во время представления на одного из зрителей упала люстра, другой сломал ногу, а у пенсионера начался сердечный приступ. 

Особым моментом соревнований стала аутентичность. Её удалось добиться благодаря студентам Псковского колледжа искусств, которые играли роль жертв в крови и создавали панику, демонстрируя растерянность и боль. Это помогло проверить ребят на стрессоустойчивость.

 

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