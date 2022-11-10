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Экономика

Россельхозбанк увеличил доступность финансирования сезонных работ МСП на 36 %

На 36 % нарастил количество заёмщиков по кредитам на проведение сезонных работ – представителей среднего, малого и микробизнеса – Россельхозбанк с начала 2022 года. При этом на 45 % возросло количество клиентов микробизнеса и на 17 % – количество клиентов малого и среднего бизнеса.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Это стало возможным благодаря улучшению действующих условий кредитования и введению новых продуктов банка в этом году. В первую очередь банк сократил сроки рассмотрения кредитных заявок для индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских фермерских хозяйств: срок получения кредита составляет от одного дня. Также внедрили бизнес-карту с кредитным лимитом до трёх миллионов рублей с грейс-периодом до 55 дней, при этом выпуск и обслуживание бизнес-карты бесплатны на весь срок.

«Увеличение количества клиентов и соответственно объёма финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев. Мы хорошо понимаем, что своевременная поддержка сезонно-полевых работ – основа успеха всего сельскохозяйственного сезона», - отметил директор департамента микробизнеса Россельхозбанка Михаил Шувалов.

При этом, по его словам, особое внимание уделяют фермерам, так как им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям. «Поэтому в этом году мы оптимизировали многие кредитные процессы и сократили сроки рассмотрения кредитных проектов для удобства наших клиентов», - подчеркнул Михаил Шувалов. 

Отмечается, что с начала года Россельхозбанк предоставил предприятиям микро, малого и среднего бизнеса свыше 100 миллирдов рублей кредитных средств на цели проведения сезонных работ. Это на 32 % превысило результат за аналогичный период прошлого года, при этом более 80 % из них было предоставлено на льготных условиях.

Заёмные средства используют для приобретения горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей, кормов, ветеринарных препаратов, средств санитарии, средств защиты растений и т. п. 

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