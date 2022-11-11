38-летнего мужчину разыскивали водолазы в невельском озере Черстно
38-летнего мужчину разыскивали водолазы областной службы спасения в озере Черстно Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В результате поисковых работ обнаружить пропавшего не удалось. Поиски продолжатся.
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