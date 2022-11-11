Первый канал снимет в Псковской области новый выпуск проекта «Повара на колёсах»

16:50, 11 ноября 2022, ПАИ

Первый канал снимет в Псковской области новый выпуск проекта «Повара на колёсах». Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, съёмки пройдут с 18 по 20 ноября.

Съёмочная группа, в составе которой лучшие повара страны, познакомится с псковской кухней, продегустирует местные деликатесы, оценит мастерство псковских шефов и установит собственный фудтрак на улице Пушкина, чтобы угостить псковичей. В «меню» поездки вошёл псковский рынок «Нива» и несколько точек общепита: кафе «Несвятые святые» в Печорах, страусиная ферма и кафе при ней в Печорском районе, ресторанный комплекс во «Дворе Подзноева», рестобар «Моя история» и гастробар Mojo в Пскове.

В рамках проекта «Повара на колёсах» звездные шефы из Москвы отправляются в гастрономическое путешествие по России. В каждом городе они знакомятся с местной историей и кухней, чтобы приготовить блюда, достойные звезды Мишлена, а затем устраивают кулинарную битву.