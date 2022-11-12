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Политика

Необходимость отвода войск на Херсонском направлении обосновал псковский губернатор

О мерах поддержки населения на Херсонском направлении рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего видеообращения «Своих не бросаем».

«Могу сказать так: мирная жизнь на настоящий момент там действительно невозможна. Поэтому мы сделали всё необходимое для эвакуации гражданского населения. Не могу рассказывать все детали, но наши специалисты там, на месте, оказывали всю возможную помощь в организации этого процесса», - отметил он.

По его словам, хотя решение об отводе войск сердцем воспринимается очень тяжело, можно понять его абсолютную необходимость.

«Это спасёт тысячи жизней: и местных жителей, и наших военнослужащих. После освобождения территории обязательно возобновим нашу работу», - подытожил глава региона.

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