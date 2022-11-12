«Общая история»: Михаил Ведерников высказался о сносе памятника советским воинам-освободителям

17:04, 12 ноября 2022, ПАИ

Снос памятника советским воинам-освободителям в латвийском городе Реезекне прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего видеообращения «Своих не бросаем».

«Памятник известен под названием «Алёша». Его снесли, несмотря на протесты жителей, мэра Резекне Александра Барташеевича и рекомендации ООН воздержаться от такого шага», - рассказал губернатор.

По его словам, Александр Барташевич не случайно выступил против сноса памятника - его дед участвовал в освобождении территории от фашизма.

«Сам мэр приезжал в Псков для налаживания приграничного сотрудничества Россия – Псков. Спасибо ему за смелость говорить правду тогда, когда это идет в разрез с политическими требованиями», - поблагодарил глава Псковской области.

Он отметил, что у региона исторически тесные связи с Прибалтикой, многие ветераны из Псковской области участвовали в освобождении Литвы, Латвии и Эстонии в годы Великой Отечественной войны.

«Более того, значительные территории Псковской области и Прибалтики были освобождены в рамках одной фронтовой наступательной операции. Поэтому для нас это действительно общая история», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также рассказал, что 14 лет назад латвийские ветераны приезжали в Псков, чтобы встретиться со своими боевыми товарищами. Они обменивались подарками, двум псковичам вручили памятные знаки за освобождение Латвии.

«Выражаю искренние слова сочувствия ветеранам и всем, кто помнит общую историю наших стран и общую победу. Жаль, что вам приходиться быть свидетелями того, как сегодня пытаются стереть всё, за что вы боролись и жертвовали своими жизнями», - заключил губернатор.