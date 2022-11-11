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Общество

Михаил Ведерников доложил о готовности региона к прохождению отопительного периода

О готовности региона к прохождению отопительного периода и состоянии органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС доложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. С докладом он выступил в режиме ВКС на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности под руководством полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Особое внимание высшие должностные лица субъектов РФ обратили на выполнение поручения президента Российской Федерации. В нём говорится. что для регионов Северо-Запада России введён режим базовой готовности. Органы исполнительной власти должны провести мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ЧС техногенного характера.

При этом повышенного внимания требуют объекты, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций, связи и оповещения, объекты энергетики, а также объекты, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды. «Выполнение поставленных задач в области антитеррористической защищённости требует мобилизации необходимых сил и средств, а также особого постоянного внимания с вашей стороны», — обратился Александр Гуцан к руководителям регионов.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В целях обеспечения безопасного прохождения отопительного периода обсуждена общая ситуация в регионах, акцентировано внимание на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, представлена информация о запасах топлива в теплоснабжающих организациях, о сформированных материальных и финансовых резервах и готовности органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к выполнению задач в осенне-зимнем периоде 2022–2023 годов.

Михаил Ведерников сообщил, что готовность объектов ЖКХ к зиме составляет 100 %. На эти цели в местных бюджетах и предприятиями ЖКХ было заложено 474 млн рублей, что на 10 % больше, чем в прошлом году. Денежные средства направили на строительство, модернизацию и капремонт объектов ЖКХ, на приобретение топлива и формирование аварийного запаса ресурсов.

Отопительный сезон начат 7 сентября во всех муниципальных районах и городских округах. «На сегодняшний день аварийных ситуаций на объектах ЖКХ не допущено», — уточнил губернатор.

Также в области создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. В её составе 297 аварийно-восстановительных бригад. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС готовы к выполнению возложенных задач, подчеркнул глава региона.

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