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Общество

Кабмин предложил ввести запрет на усыновление сразу нескольких детей

Внести поправки в Семейный кодекс, закон об опеке и попечительстве и другие законодательные акты предложил Кабмин. Авторы инициативы отметили, что ежегодно в России отменяют около пяти тысяч решений о передаче детей на усыновление. В большинстве случаев сирот возвращают в детские дома усыновители, опекуны, попечители и патронатные родители. Об этом пишет «Парламентская газета».

Причиной отказа от усыновленных в Правительстве считают некачественную подготовку людей. Систему подбора и подготовки усыновителей следует совершенствовать, отметили в пояснении к проекту. В кабмине считают, что нужно тщательно проверять, насколько усыновители психологически и финансово готовы к появлению ребенка.   

Законопроект предусматривает, что единовременно усыновить или взять под опеку можно только одного ребенка. Исключение составят случаи, когда усыновляют братьев и сестер и детей, которые вместе росли в одной семье или не менее года находились в одной группе в детском доме. Введение такого ограничения поддержали в 81 регионе. 

В Правительстве считают, что новые нормы позволят легче адаптироваться и детям, и родителям, и снизят риск возврата в учреждения опеки. А через год после усыновления одного ребенка разрешат взять второго.  

Также согласно законопроекту, нельзя брать приемных детей, если вместе с усыновителями живет человек, имеющий судимость. Сейчас в законодательстве уже есть запрет на усыновление для людей, которые нарушили закон.

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