Более одного миллиона рублей получили мошенники от жителей Псковской области

14:55, 12 ноября 2022, ПАИ

Сотрудниками банковских учреждений представились мошенники жителям Псковской области для хищения средств. Об этом Псковскому агентству инфомации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию 9 ноября за помощью обратились двое жителей Псковской области — из Пскова и Великих Лук. По версии следствия, им позвонили злоумышленники под видом банковских служащих. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов они получили от пострадавших более одного миллиона 400 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела и проводится расследование.