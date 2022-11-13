Специалист рассказал, как правильно чистить ноутбук

09:50, 13 ноября 2022, ПАИ

Как правильно чистить ноутбук, рассказал заместитель директора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что попадание посторонних предметов (крошек, жидкости) создаёт угрозу возникновения механических проблем с клавиатурой.

«Сейчас топовые ноутбуки разрабатываются с защитой от угрозы попадания воды внутрь при заливании клавиатуры, но гарантий, что посторонние предметы не попадут внутрь и/или не замкнут контакты клавиатуры или трекпада, что выведет из строя контроллер на плате, никто не даёт», — подчеркнул Руслан Пермяков.

Как минимум может оказаться, что надо менять блок клавиатуры, а иногда и материнскую плату.

«Если что-то вылилось на компьютер, то нужно выключить его, если есть возможность, вынуть аккумулятор, обратиться в сервисный центр», — добавил специалист.

При этом он напомнил, что нельзя протирать ноутбук водой и другими жидкостями, а также использовать при чистке грубые материалы с абразивными свойствами.

«В лучшем случае слегка смоченной в спирте салфеткой удалить загрязнения. От крошек лучше чистить воздухом из баллонов. Лучше раз в год отдавать в сервисный центр на чистку его самого и системы охлаждения», — посоветовал Руслан Пермяков.