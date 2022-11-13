Менее 6000 человек заразилось COVID-19 в России за сутки

11:29, 13 ноября 2022, ПАИ

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 5 364, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

13 ноября в стране зафиксировано 60 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России после коронавируса выздоровело 5 072 человека. При этом госпитализировали 557 человек.

Всего по состоянию на 13 ноября в России выявлено 21 499 952 случаев заболевания коронавирусом, 20 901 517 пациентов выздоровело, 391 024 — умерло.