Рогозин заявил, что останется на передовой до необратимой победы России

14:25, 13 ноября 2022, ПАИ

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, находящийся в настоящее время в зоне специальной военной операции, сообщил, что будет оставаться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой.

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело - я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», - сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Дмитрий Рогозин отметил, что он и его соратники не являются туристами и теми, кто приехал на Донбасс «покрасоваться перед камерой».

«Мы на передовой непосредственно с теми, кто отвечает за оснащение батальонов. Мы говорим с бригадой артиллерийской, мы говорим с корпусом, мы выясняем потребности, уточняем. Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть мы становимся частью этого большого, общего. И как мы потом можем оторваться?» - пояснил Дмитрий Рогозин.

Ранее он сообщил, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников «Царские волки», оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. По его словам, группа получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.

«Царскими волками» в СМИ называли второй русский добровольческий отряд, действовавший в Боснии и Герцеговине (БиГ) после распада Югославии. Подразделение, созданное в ноябре 1992 года в городе Вишеграде на востоке республики, воевало на стороне местных сербов до августа 1993 года. После Вишеграда отряд дислоцировался в городе Прибой на северо-востоке республики, а также в Илидже на западной окраине Сараева. Первым командиром отряда был Александр Мухарев с позывным «Ас», ранее принимавший участие в вооруженном конфликте в Приднестровье. По данным открытых источников, через отряд за все время его существования прошли около 30 добровольцев. В общей сложности за время войны в БиГ действовало три русских добровольческих отряда, а также отдельное казачье подразделение.