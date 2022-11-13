Пассажир пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Красногородске

15:29, 13 ноября 2022, ПАИ

В посёлке Красногородск на улице Больничная у дома №2, 28-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору ЛЭП 13 ноября около трёх часов ночи.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир, от госпитализации отказался. Как стало известно, он самостоятельно обратился в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В отношении водителя автомобиля Ford Focus возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 часть 2 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).