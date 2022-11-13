Взрыв произошёл на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле

17:55, 13 ноября 2022, ПАИ

В центре Стамбула прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор города Али Ерликая.

«Сегодня примерно в 16:20 (совпадает с мск) в районе Бейоглу на улице Истикляль произошёл взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности», — сообщил губернатор журналистам, пишет РИА Новости.

При взрыве погибли четыре человека, 38 пострадали. Информации о пострадавших во время взрыва в турецкой столице россиянах пока нет, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле.