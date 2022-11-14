Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День борьбы с диабетом отмечают сегодня в мире

Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day) отмечают ежегодно 14 ноября. Об этом сообщает портал calend.ru.

Международная диабетическая федерация и Всемирная организация здравоохранения ввели этот праздник в 1991 году в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. В документе признается насущная «необходимость продолжения многосторонних усилий по охране и укреплению здоровья человека и обеспечению доступа к лечебным услугам и медицинскому просвещению».

Диабет — это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови (гипергликемии).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 ноября 2022

Млечный Путь над часовней в Изборске снял пскович
14 ноября 2022

День борьбы с диабетом отмечают сегодня в мире
14 ноября 2022

В регионы Северо-Запада России на этой неделе придёт зима
14 ноября 2022

В России жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене с 1 декабря
14 ноября 2022

Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области
13 ноября 2022

В Пскове открыт набор участников соревнований по зимнему плаванию
13 ноября 2022

До концерта в филармонии осталось меньше недели
13 ноября 2022

Островский клуб цветоводов отметил 15-летний юбилей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...