День борьбы с диабетом отмечают сегодня в мире

08:04, 14 ноября 2022, ПАИ

Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day) отмечают ежегодно 14 ноября. Об этом сообщает портал calend.ru.

Международная диабетическая федерация и Всемирная организация здравоохранения ввели этот праздник в 1991 году в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. В документе признается насущная «необходимость продолжения многосторонних усилий по охране и укреплению здоровья человека и обеспечению доступа к лечебным услугам и медицинскому просвещению».

Диабет — это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови (гипергликемии).