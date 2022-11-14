Renault и Hyundai столкнулись в Великих Луках, пострадали два человека
ДТП произошло 13 ноября в 19:00 у дома № 30/14 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.
35-летний водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу машине Hyundai Accent под управлением 30-летнего мужчины, который ехал со встречного направления прямо. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пассажир Hyundai, 29-летняя девушка, и водитель Renault.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС.
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