Renault и Hyundai столкнулись в Великих Луках, пострадали два человека

10:03, 14 ноября 2022, ПАИ

ДТП произошло 13 ноября в 19:00 у дома № 30/14 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

35-летний водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу машине Hyundai Accent под управлением 30-летнего мужчины, который ехал со встречного направления прямо. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пассажир Hyundai, 29-летняя девушка, и водитель Renault.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС.