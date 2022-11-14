Пропавшего стружанина нашли мёртвым
Пропавший в Псковской области 51-летний Сергей Иванов найден мертвым. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина, житель деревни Подложье Струго-Красненского района, пропал 9 ноября. Он уехал на автомобиле Lada Granta и не вернулся.
«Найден, погиб... Приносим соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.
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