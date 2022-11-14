Самые главные достижения Псковской области в сфере ЖКХ назвал эксперт

12:24, 14 ноября 2022, ПАИ

Самые главные достижения Псковской области в сфере ЖКХ в 2022 году назвал председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в рамках программы «Телеграм Online».

Гость студии подчеркнул, что ему задавали подобные вопросы, но он не может сказать, что самое важное, так как всё это делается для благополучия людей и их комфорта.

Он отметил, что назовёт самые яркие моменты. В частности, Сергей Грахов напомнил, что в Великих Луках идет модернизация котельной № 15, цена контракта составляет почти 100 млн рублей. По его словам, котельная отапливает почти 30 % города, сейчас там меняют устаревшие котлы, ставится газовое оборудование. Всё будет работать в автоматизированном режиме, добавил он.

«Строится под переселенцев много домов, что-то в этом году закончат, что-то в следующем. Это тоже важно, тоже нужно людям. В Острове, например, мы планируем уже в этом году ввести дом в эксплуатацию, после чего люди получат ключи от новых квартир в рамках программы переселения», — отметил он.