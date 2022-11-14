За выбрасывающими мусор псковичами начнут следить по камерам

13:59, 14 ноября 2022, ПАИ

За псковичами, выбрасывающими мусор в неположенных местах, будут следить с помощью видеокамер. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, в настоящее время обсуждаются технические условия, поскольку установлены новые требования - камеры должны распознавать лица или номера. «Сколько будет камер, пока не готов сказать, только после подготовки проектной документации. Стоимость будет немаленькой, но это нужно. Какие-то люди приезжают и выкидывают кучу мусора, а дети смотрят на этот бардак, страдают жители», - сказал руководитель УГХ.

Он уточнил, что в Пскове насчитывается порядка 16 проблемных мест, минимум столько камер планируется установить.