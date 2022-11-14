В Пскове будут судить мужчину за убийство супруги бутылкой

14:46, 14 ноября 2022, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, убившего свою супругу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

32-летнего псковича обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, 17-18 июля обвиняемый поссорился с супругой на бытовой почве. Пьяный мужчина начал избивать женщину руками и ногами. Кроме того, он бросил ей в лицо стеклянную бутылку. В результате черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте преступления.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.