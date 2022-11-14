Минобрнауки РФ предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования

22:18, 14 ноября 2022, ПАИ

Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования. Соответствующий законопроект опубликовали на федеральном портале нормативно-правовых актов.

«В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее образование — специалитет, высшее образование — магистратура, высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации», — говорится в документе.

Закон также предлагает дать возможность лицам с высшим образованием уровня специалитета, продолжить обучение по программам магистратуры за счёт средств федерального бюджета. При этом они смогут выбрать направления подготовки, преемственные полученной специальности, уточняет РИА Новости.

Кроме того, обучение кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики, будет осуществляться преимущественно по программам специалитета.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2024 года.